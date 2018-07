Kleina perde quatro jogadores por lesão

PRESIDENTE PRUDENTE - A derrota causou outros estragos ao Palmeiras além da quase certa queda para a Série B. Gilson Kleina pode perder vários jogadores para as últimas três rodadas por lesão.

Henrique saiu de campo, após se chocar com o goleiro Bruno, com risco de uma fratura na costela. Mas passou por exames e foi constatada apenas uma pancada, que inspira cuidados. Em seu lugar, Kleina colocou Román, mas o problema foi na segunda etapa, quando Patrick Vieira, Denoni e Correa sofreram lesões e as três alterações já haviam sido feitas.

Patrick Vieira sentiu dores musculares, João Denoni luxou a clavícula direita e Correa sentiu dores na panturrilha direita. "Ficamos praticamente com oito jogadores boa parte do jogo. Assim fica mais complicado", lamentou Kleina, que culpou o desgaste psicológico pelas lesões ao longo da partida.