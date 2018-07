Kleina quebra cabeça e monta o time com seis desfalques

O Palmeiras já não vive uma situação confortável na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro e, não bastasse isso, ainda terá seis desfalques - sendo cinco titulares - para tentar se reerguer amanhã, contra o Náutico, em Recife.

Kleina não poderá contar com os zagueiros Maurício Ramos e Henrique, suspensos, além de Valdivia e Juninho, machucados, e Barcos, que está com a seleção argentina para disputar as Eliminatórias de 2014. Quem poderia ser opção para o jogo é Daniel Carvalho, mas ele está suspenso com o terceiro amarelo.

Na defesa, a tendência é que Román entre na zaga para atuar ao lado de Thiago Heleno, que tem jogado com dores na coxa direita, mas deve ir para o sacrifício. No meio, Henrique abre vaga a João Denoni, que tem entrado bem, ou Márcio Araújo que corre por fora.

Na lateral, Leandro continua como titular e Tiago Real é o substituto de Valdivia na armação. No ataque, a tendência é que Obina permaneça no lugar de Barcos. Kleina pode promover outras mudanças. Com Luan e Obina no ataque, o time insistiu muito nas jogadas de linha de fundo e perdeu velocidade no jogo conta o Coritiba. Por isso, o treinador pode decidir pelo retorno de Maikon Leite com Luan de volta ao banco

O voltante Wesley continua readquirindo forma física e só deve voltar ao time no final do mês, de acordo com o cronograma traçado pelos médicos do clube.

O número de jogadores pendurados também preocupa o treinador para a reta final do Brasileiro. Kleina tem nove jogadores com dois cartões amarelos: Barcos, Luan, Artur, João Denoni, Juninho, Luan, Márcio Araújo, Wellington e Valdivia (que não joga mais em 2012).

O elenco se reapresentou ontem à tarde e hoje pela manhã faz o único treino antes de viajar para Recife. / D.B.