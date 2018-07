Kleina terá maratona de jogos para avaliar reforços do Palmeiras

Chegou a hora de o técnico Gilson Kleina aproveitar o elenco numeroso e comprovar a qualidade de suas novas peças. O Palmeiras começa hoje uma sequência de dois jogos por semana, com um descanso apenas após a partida contra o Tigre, da Argentina. Por isso, aproveitar a chegada de reforços será fundamental para o treinador.

Como a equipe vai ter uma sequência maior de jogos, será necessário poupar alguns atletas, principalmente porque algumas viagens terão de ser feitas. Depois do jogo contra o União Barbarense, amanhã, no Pacaembu, há um deslocamento para Assunção, para compromisso com o Libertad, quinta-feira. A partida contra o Paulista, que seria no dia 3, em Barueri, foi alterada ontem pela FPF e passou para o dia 14, realocada para o Pacaembu. Assim, o time voltaria a campo apenas na quarta-feira, dia 6 de março. O compromisso é contra o Tigre, na Argentina, e a maratona continua em jogos pelo Campeonato Paulista até o dia 31 de março, quando se despede da primeira fase do estadual.

No time ideal de Kleina, Kleber e Valdivia são os titulares. Mas, por motivos físicos, os dois devem ser poupados e, no máximo, ficam no banco amanhã. Contra o Barbarense, a equipe será a mesma dos últimos dois jogos e, caso nenhum jogador sofra algum problema físico, terá a mesma formação para enfrentar o Libertad. Contra o Paulista, no outro domingo, a tendência é um time com mais caras novas.

"O fato de você conseguir repetir a equipe faz com que comece a ter entrosamento. Os jogadores pegam confiança e as coisas começam a acontecer mais rápido no jogo", explicou o treinador, que espera aproveitar a sequência de jogos para testar os reforços que ainda não tiveram oportunidades, como Léo Gago, Rondinelly e Leandro.

"É importante ter essas opções, que me permitem mudar o time ao longo da partida e montar o time de acordo com o adversário", comemorou o treinador. E ontem, o Palmeiras confirmou a renovação do patrocínio da Kia até o fim do Paulista, em maio.