Klitschko vence polonês e mantém cinturão dos pesados

Aos 38 anos, Klitschko fazia a sua quarta defesa do cinturão conquistado em outubro de 2008. Apesar de experiente, o ucraniano não estava nos seus melhores dias. Com a guarda baixa, Klitschko propiciou vários golpes de Sosnowski. Mas o desafiante de 31 anos não resistiu aos fortes ataques do campeão mundial a partir do nono assalto.

Buscando a sua 38.ª vitória por nocaute em 42 lutas, Klitschko prendeu o polonês nas cordas e só não derrubou o adversário porque foi interrompido pelo fim do assalto. No décimo round, o ucraniano voltou a atacar e acertou um direto em Sosnowski, que foi à lona faltando 29 segundos para o soar da campainha.