Klitschko x Briggs, mais uma luta monótona dos pesados?

A categoria dos pesos pesados está em crise desde o envelhecimento de Mike Tyson, Evander Holyfield e Lennox Lewis. Hoje, em Hamburgo, a categoria "xodó" deverá colecionar mais uma luta para ser esquecida, quando o ucraniano Vitali Klitschko colocar em jogo pela 7.ª vez o título do Conselho Mundial de Boxe, diante do americano Shannon Briggs. A ESPN Brasil transmite ao vivo, a partir das 18 horas.

Vitali, ao lado do irmão Wladimir, domina a divisão dos pesados, repleta de pseudolutadores, pugilistas sem técnica ou veteranos em busca de trocados. O campeão, de 39 anos, 2,02 metros e 114 quilos tem pose, mas suas 40 vitórias (38 nocautes)foram monótonas e decididas com um direto de direita forte, mas previsível. Ele perdeu 2 lutas.

Briggs, de 38 anos e 119 quilos, ganhou notoriedade em 1997, quando bateu o lendário George Foreman, então com 48 anos. Disputou o título no ano seguinte e caiu no 5.º assalto frente a Lennox Lewis.

De lá para cá, dividiu sua carreira com aparições em filmes e lutas de vale-tudo, que lhe renderam músculos - para alguns críticos, esses músculos vêm de anabolizantes. É um falastrão de 51 vitórias (45 nocautes), 5 derrotas e 1 empate. Dificilmente surpreenderá o omisso campeão.