Kubica faz o melhor tempo no treino livre da Coreia do Sul

O polonês Robert Kubica (Renault) foi o piloto mais rápido na última sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Coreia do Sul, com 1min37s354.

O inglês Lewis Hamilton (McLaren) foi o segundo e o espanhol Fernando Alonso (Ferrari), o terceiro.

Entre os brasileiros, Felipe Massa (Ferrari) marcou o 6º melhor tempo, Rubens Barrichello (Williams) conseguiu o 12º, Lucas di Grassi obteve o 22º e Bruno Senna (HRT) marcou o 23º.

Confira os tempos registrados na última sessão de treinos livres do GP da Coreia do Sul:

1.Robert Kubica (POL) Renault 1min37s354

2.Lewis Hamilton (ING) McLaren 1min37s402

3.Fernando Alonso (ESP) Ferrari 1min37s426

4.Mark Webber (AUS) Red Bull 1min37s441

5.Nico Rosberg (ALE) Mercedes 1min37s629

6.FELIPE MASSA (BRA) Ferrari 1min37s955

7.Jenson Button (ING) McLaren 1min38s419

8.Nico Hulkemberg (ALE) Williams 1min38s501

9.Michael Schumacher (ALE Mercedes 1min38s630

10.Adrian Sutil (ALE) Force India 1min38s632

11.Vitaly Petrov (RUS) Renault 1min38s668

12.RUBENS BARRICHELLO (BRA) Williams 1min38s733

13.Sebastien Buemi (SUI) Toro Rosso 1min39s058

14.Kamui Kobayashi (JPN) Sauber 1min39s145

15.Jaime Alguersuari (ESP) Toro Rosso 1min39s159

16.Sebastian Vettel (ALE) Red Bull 1min39s780

17.Nick Heidfeld (ESP) Sauber 1min40s289

18.Vitantonio Liuzzi (ITA) Force India 1min41s591

19.Jarno Trulli (ITA) Lotus 1min41s623

20.Timo Glock (ALE) Virgin 1min41s853

21.Heikki Kovalainen (FIN) Lotus 1min42s095

22.LUCAS DI GRASSI (BRA) Virgin 1min43s111

23.BRUNO SENNA (BRA) HRT 1min43s417

24.Sakon Yamamoto (JPN) HRT 1min43s880