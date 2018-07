L. Fabiano passa por 2ª cirurgia em 2 meses

Apresentado no fim de março no Morumbi, Luis Fabiano deverá fazer sua reestreia pelo São Paulo só em setembro. Nesta semana, o atacante passará por mais uma cirurgia e ficará, no mínimo, de sete a dez dias afastado dos treinamentos com bola.

Após avaliação ontem de um cirurgião plástico, foi verificado que a cicatrização da operação realizada no fim de maio foi malsucedida. "Após a conversa com o cirurgião plástico, foi decidido que será necessário fazer uma correção no local. O tratamento com curativos não estava fazendo efeito", explicou o médico do clube, José Sanchez, que anteriormente previra a reestreia do atacante para o fim de agosto.

Segundo Sanchez, o novo procedimento será feito apenas na pele e nada tem a ver com a raspagem feita no tendão do jogador. "Não vai se mexer no que já foi operado. Não houve nada de mais grave, apenas foi verificada uma secreção no local dos pontos", disse ele.

Sem previsão. O médico evitou, porém, precisar em quanto tempo a nova cirurgia deve adiar o retorno do camisa 9 aos trabalhos com bola. "Depois do procedimento é que poderemos dar uma pista de quanto tempo realmente será necessário. Mas não podemos pensar em menos de uma semana a dez dias para voltar a fazer trabalho com bola."

Desde que passou pela primeira cirurgia, no dia 20 de maio, Luis Fabiano vinha fazendo apenas trabalhos de fisioterapia e fortalecimento muscular. A demora na cicatrização do tendão próximo ao joelho direito, no entanto, preocupou os médicos.

Segundo José Sanchez, o novo procedimento exige urgência e será feito ainda nesta semana, mas o dia e o local ainda não foram definidos. Tudo depende da agenda do cirurgião plástico e de Rene Abdalla, outro médico do clube. "Eles terão de achar um tempo na agenda para definir quando e em qual hospital será feiro o procedimento cirúrgico", disse Sanchez.

PARA LEMBRAR

Atacante não joga há 143 dias

No dia 6 de março, Luis Fabiano rompeu um tendão do joelho direito em jogo pela 27.ª rodada do Campeonato Espanhol. Em final de temporada europeia, os médicos do Sevilla optaram por um tratamento sem cirurgia, mas mais demorado. Contratado pelo São Paulo, o atacante chegou a ter a reestreia confirmada em meados de abril, mas desenvolveu fibrose e, em 20 de maio, teve de passar por uma raspagem para a limpeza do local. A nova data de reestreia seria no fim de agosto, mas a má cicatrização dos pontos obriga agora o camisa 9 são-paulino a passar por novo procedimento cirúrgico.