L. Fabiano:gol e dor na vitória do São Paulo

Em 30 minutos, o torcedor do São Paulo foi da euforia à frustração ontem à tarde, no Morumbi. O primeiro gol de Luis Fabiano na temporada, que abriu o placar na vitória sobre o São Caetano (2 a 1), foi sucedido por uma lesão preocupante na coxa direita do camisa 9, que deixou o campo com muita dor e será avaliado amanhã. Após perder o ídolo Rogério Ceni por 6 meses, o Tricolor terá de superar a ausência de sua principal esperança de gols.

Sem a dupla, a responsabilidade de liderar a equipe são-paulina recai sobre os ombros do garoto Lucas, que ontem teve atuação irregular, mas decisiva. Discreto em boa parte do jogo, o meia acertou um chute cheio de efeito na parte final para desempatar o duelo e garantir outra triunfo ao São Paulo, que continua 100% no Estadual.

A atuação do time , mais uma vez, deixou a desejar e valeu apenas pelo resultado. Ainda mais preocupante foi a performance da defesa reserva do São Paulo, que só não sofreu mais por conta da fragilidade do ataque adversário. Moradei, que marcou o primeiro gol do São Caetano, havia perdido duas chances claras ao chutar para fora, sozinho, antes de balançar a rede. O goleiro Denis ainda salvou num chute quase no ângulo, em grande defesa.

Mau posicionada e desorganizada, a dupla de zagueiros formada por Edson Silva e João Filipe ainda ficou desprotegida, com Denilson e Cícero pouco eficientes na marcação. Os dois, merecidamente, acabaram substituídos no decorrer da partida.

Nas laterais, Cortez foi discreto e Piris concorreu entre os piores em campo. O paraguaio ontem foi péssimo e abusou dos erros nos cruzamentos e finalizações. A torcida, que havia eleito Juan na esquerda como alvo principal das vaias, já começa a perder a paciência com o paraguaio.

A boa surpresa foi Fernandinho, que fez linda tabela com Luis Fabiano no gol são-paulino, aos 15 do primeiro tempo. A torcida, no entanto, mal teve tempo de comemorar, pois o gol de Moradei saiu dois minutos depois.

Com a saída de Luis Fabiano, aos 30, o time sentiu a falta de sua referência ofensiva - Willian José ocupou a posição sem a mesma qualidade. Além disso, a falta de inspiração de Lucas foi determinante para a apatia do time. Aos 32 da etapa final, porém, a bola sobrou limpa e, num arremate forte e com muita curva, ele se redimiu de uma tarde em que esteve aquém do esperado.

Sob os gritos de olé da torcida, Lucas se soltou e até tentou um drible enfeitado, puxando a bola por trás. Não deu certo, mas levou a torcida ao delírio. E o garoto percebeu o tamanho de sua missão daqui para a frente.