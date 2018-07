Laboratório antidoping no Rio é suspenso por teste malfeito

A agência divulgou um comunicado na quinta-feira confirmando a suspensão da autorização do Laboratório de Controle de Doping da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A declaração disse que o laboratório foi suspenso na realização de testes em amostras usando espectometria de razão de massa isotópica (IRMS, sigla em inglês) por seis meses.

Durante o período em que não puder realizar atividades, o Rio continuará a receber e testar amostras, mas os testes de IRMS terão de ser transferidos para outro laboratório.

"Quando um laboratório não alcança as exigências dos Padrões Internacionais de Laboratórios, a Wada pode suspender sua autorização", afirmou a declaração.

"A Wada irá reavaliar a situação do laboratório do Rio no que diz respeito a testes IRMS durante o período de suspensão."

A medida foi tomada após investigação sobre um teste malfeito do atleta Pedro Solberg, ano passado. O laboratório do Rio relatou erroneamente que o teste do jogador de vôlei de praia havia dado positivo para o hormônio masculino testosterona, mas outros testes, de um laboratório alemão, provaram que ele estava limpo.

O laboratório da UFRJ é o único estabelecimento aprovado pela Wada no Brasil, que sediará a Copa do Mundo em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016.