Lágrimas e lama

A moçada santista passou com louvor no principal teste do ano. A vitória sobre um rival poderoso como o Grêmio foi a prova de que a maturidade está a caminho mais rapidamente do que se previa. O Santos teve paciência para construir o resultado e, mesmo tenso, não saiu na correria à toa no primeiro tempo, quando o empate favorecia os gaúchos.

Para variar, Ganso desequilibrou. O golaço dele escancarou o caminho da classificação para a final da Copa do Brasil e espanou indícios de queda. O rapaz se firma como o regente desse grupo, com personalidade, visão de jogo, técnica apurada e dose certa de sangue frio.

Mas um coadjuvante que me agrada é André. Ele fica à sombra do trinca Ganso-Robinho-Neymar, figurões da companhia. Uma espécie de Ringo Starr nos Beatles - os mais velhinhos entendem a comparação. No entanto, assim como baterista, é essencial para dar ritmo à banda alvinegra. André abre espaços, atrai marcação, comparece para fazer gols e funciona como garçom, como no segundo gol, a pintura com assinatura de Robinho. É um dos pontos-chaves do time.

O Santos mantém a vocação para ser destaque da temporada e entra como favorito na decisão com o Vitória, o azarão da Copa. O técnico Dorival Júnior lamentou que o título seja definido só depois da Copa e teme que a equipe perca o embalo. É um risco, e os cartolas sabiam. Só que na hora em que é divulgado qualquer calendário ninguém levanta essas questões. Não adianta chorar depois. O que valem são só as lágrimas de alegria, de jogadores e de torcida.

Choro não faltou também pelos lados do São Paulo. O time tem oscilado, Ricardo Gomes deu vários passos na corda-bamba e pelo jeito tudo se ajusta com o avanço na Libertadores. O São Paulo fez duas apresentações seguras contra o Cruzeiro - as melhores do ano. A vaga na verdade foi conquistada com os 2 a 0 no Mineirão; a repetição do resultado no Morumbi veio como reforço.

O juiz Jorge Larrionda ajudou a desmontar o Cruzeiro, com o exagero na expulsão de Kléber no começo do clássico. O atacante não é flor que se cheire, mas nem de longe merecia o vermelho. Juiz à parte, jogadores como Miranda, Alex Silva, Dagoberto, Hernanes, Marlos estiveram acima da média - e a menção honrosa vai para Fernandão, que chegou no outro dia e se movimenta como velho de casa. O São Paulo embicou na direção certa, só que também sofrerá com a longa pausa do Mundial.

Interrupção que pode fazer bem ao Palmeiras, hoje sem rumo. A saída de Antonio Carlos e a dispensa de Robert expõem a fragilidade da cartolagem. Três meses atrás, critiquei aqui a demissão de Muricy e levantei dúvidas a respeito da aposta no novo treinador. Também nunca vi em Robert o centroavante ideal para uma equipe que precisava se refazer depois de defenestrar Obina e perder Vagner Love.

Antonio Carlos e Robert provavelmente sairiam de cena, por desgaste natural. A forma como se deu mostra despreparo constrangedor. A diretoria alega falta de comando e indisciplina, por causa de discussão entre ambos no ônibus na volta do Rio. Pegou o varejo e esqueceu o atacado. O técnico denunciou que vários jogadores chegaram de manhã ao hotel, depois do futebol tosco, horrível mostrado no empate de 0 a 0 com o Vasco na noite anterior. Os dirigentes disseram que iriam apurar e de antemão sobrou só para Robert e Antonio Carlos por um bate-boca.

O Palmeiras chora, chafurda na lama, e o mais triste é que, nos bastidores, tem gente a esfregar as mãos, à espera de o circo pegar fogo. E esquece o quanto tem de culpa nesse processo de destruição de um símbolo do futebol. Palestrinos de araque!