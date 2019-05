Laís Souza posta vídeo em que aparece levantando as pernas sozinha

Laís Souza deu mais uma mostra de que sua recuperação está sendo bem feita. Ela postou em suas redes sociais um vídeo em que aparece levantando as duas pernas sozinha. Tetraplégica desde 2014, quando sofreu um acidente de esqui, a ex-ginasta de 30 anos tem feito um tratamento para voltar a andar e conseguiu movimentar as pernas graças a ajuda de eletroestimuladores.

A ex-atleta tem divulgado sua evolução na fisioterapia como forma de motivar e inspirar as pessoas que também passam por uma situação delicada como a que ela vive. É uma forma também dela se motivar na busca pela recuperação.

Laís nunca desistiu do sonho de voltar a andar, por isso tem feito um tratamento intenso para atingir o objetivo. Uma das melhores ginastas do Brasil, ela disputou as Olimpíadas de Atenas (2004) e Pequim (2008) e só não esteve em Londres (2012) por causa de uma lesão.

Ela decidiu se aventurar no esqui aéreo e conseguiu até a classificação para os Jogos de Inverno de Sochi, em 2014, mas sofreu um acidente dias antes da competição e desde então trava uma batalha para se recuperar.