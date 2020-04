Laís Souza publica vídeo fazendo exercício em cama elástica: 'Gratidão imensa'

Laís Souza, que teve a vida completamente transformada após um grave acidente que a deixou tetraplégica em 2014, segue compartilhando com os fãs o passo a passo da sua reabilitação. Nesta terça-feira (28), a ex-ginasta publicou fotos e vídeos em sua conta no Instagram, onde ela sobe em uma cama elástica e voltar a sentir o seu corpo pular novamente.

Nas imagens, Laís aparece brincando com um gato e agradece por conseguir fazer o exercício. "Já sentiu uma gratidão imensa por estar de pé hoje?", publicou. A ex-ginasta também cantou "vai sacudir, vai abalar", música da banda Cheiro de Amor, enquanto pulava na cama elástica.

Essa não é a primeira vez que Laís faz publicações para comentar sobre a sua recuperação, ela já compartilhou posts motivacionais com seus 742 mil seguidores no Instagram e divulgou uma foto em pé em outubro de 2019.

Em março, ela quis passar uma mensagem as pessoas que, em meio à pandemia da covid-19, perderam seus empregos ou estão prestes a perder, afirmando que, neste momento, é difícil ver cores, assim como, para ela, foi difícil enxergá-las após o acidente, mas que há esperança.

"O amor a mim mesma e ao próximo me fazem descobrir ‘toda a beleza que há nas cores’. Leia artigos na internet sobre assuntos que lhe interessa, veja documentários que lhe acrescentem, assista shows antigos, cozinhe com muito carinho, tome uma banho demorado, corte as unhas, leia o livro esquecido, escreva mensagens de amor aos que lhe rodeiam, pinte novos sonhos", escreveu Laís.