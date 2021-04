Laís Souza usa letra de música para desabafar: 'Por que é tão difícil para mim?'

A ex-ginasta Laís Souza usou uma letra de um louvor religioso para desabafar sobre as dificuldades que enfrenta. A ex-atleta sofreu uma lesão séria na coluna em 2014, enquanto treinava para esquiar nas Olimpíadas de Inverno, e ficou tetraplégica.

"Mesmo sem entender / Mesmo sem entender/ Eu confio em ti / Mesmo sem entender / Eu sei que é o melhor pra mim / Mesmo sem entender / Deus / Mesmo que eu não consiga entender / E queira tudo do meu jeito / Eu até choro e às vezes até chego a dizer / Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? / Parece que é difícil só pra mim / Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus / Seu caminho é melhor do que o meu / Sua visão vai além do que eu vejo / O senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim / Mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio / E, Deus, por que sou tão pequenino assim? / Vou ficar quetinho aqui no seu colo / Esperando o tempo certo de tudo / Porque eu sei que vais cuidar de mim / E o seu melhor está por vir / Eu sei que é o melhor pra mim / Mesmo sem entender / Mesmo sem entender / Mesmo sem entender / Eu confio em ti / Mesmo sem entender / Eu sei que é o melhor pra mim / Mesmo sem entender", colocou Laís na legenda da imagem, reproduzindo a canção 'Mesmo sem entender' do cantor gospel Thalles Roberto.

Diversos seguidores comentaram na postagem deixando mensagens de força e resiliência para Laís, enquanto outros a elogiaram. Famosas como Giovanna Lancellotti, Fernanda Gentil, Laís Oliveira, entre outras, deixaram emojis carinhosos para a ex-atleta.

Desde 2014, Laís conseguiu evoluir graças ao tratamento e recuperou parte do movimento dos braços e das pernas. Além disso, com a ajuda de um estabilizador cervical que usa 2017, ela consegue ficar de pé.

Como atleta, Laís disputou as Olimpíada de Atenas e Pequim. Na carreira, tem como principais resultados uma medalha de prata numa Copa do Mundo e uma prata e três bronzes em Jogos Pan-Americanos.