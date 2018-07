Lais Souza volta neste sábado para continuar tratamento no Brasil

Lais Souza desembarca no Rio neste sábado, mesmo dia em que completa 26 anos de idade. Depois de ficar quase um ano nos Estados Unidos, em recuperação do grave acidente que sofreu quando treinava para os Jogos Olímpicos de Inverno, ela volta para o Brasil, onde vai continuar seu tratamento.

Ex-ginasta de sucesso - esteve na Olimpíada de Atenas, em 2004 -, Lais se aventurava num novo esporte, o esqui, quando sofreu um grave acidente no dia 27 de janeiro. Na ocasião, ela treinava em Salt Lake City, nos Estados Unidos, para poder representar o Brasil nos Jogos de Inverno em Sochi, em fevereiro, na Rússia.

Inicialmente socorrida em Salt Lake City, Lais logo foi transferida para o Hospital da Universidade de Miami, um centro de referência no tratamento de pacientes com lesão na medula. Assim, pôde ser acompanhada de perto pelo médico brasileiro Antônio Marttos Júnior, que trabalha lá e também é funcionário do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Desde junho, quando recebeu alta hospitalar, ela vive em um apartamento custeado pelo COB em Miami. Nesse período, Lais passou por um tratamento com células-tronco - a terceira e última cirurgia para implantação aconteceu no dia 4 de dezembro. E, com uma recuperação surpreendente, voltou a respirar, comer e falar normalmente.

Segundo Antonio Marttos Júnior, a recuperação de Lais poderá ser realizada no Brasil com a mesma qualidade que vinha sendo feita em Miami. Mas o COB ressalta que, "havendo a necessidade de retorno aos Estados Unidos para a revisão de seu quadro clínico, ou mesmo em caso de início de outro protocolo", dará o apoio necessário para a viagem e o tratamento dela.

Além dos recursos do COB e da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN), Lais recebeu doações financeiras de pessoas físicas e empresas, em campanha feita por sua família, para poder bancar o tratamento nos Estados Unidos. E o Senado Federal já aprovou uma pensão especial vitalícia para ela, no valor de R$ 4.390,24 por mês.

Com o retorno ao País, Lais deve aparecer na cerimônia de entrega do Prêmio Brasil Olímpico, premiação anual do COB, que acontecerá na terça-feira, no Theatro Municipal do Rio. Depois, poderá passar as festas de fim de ano com a família em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.