Lais usa a mente de atleta para vencer desafios diários

A cada duas horas de sono, Lais Souza tem de mudar de posição na cama para evitar as feridas causadas pela imobilidade. A mãe, Odete, dispensa o relógio e acorda sozinha às duas, às quatro e às seis da manhã. Já são oito meses desde que ela perdeu os movimentos dos braços e das pernas em um acidente de esqui quando treinava para os Jogos Olímpicos de Inverno. Às oito da manhã, um novo dia.

A primeira refeição tem leite, sucrilhos, pão, nada de restrições e muito menos dieta. Antonio Marttos, médico que a acompanhou desde o acidente por indicação do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), afirma que a alimentação pela boca é uma de suas grandes conquistas, algo impensável após o acidente, quando os médicos pensavam na introdução de um tubo para levar os alimentos direto para o estômago.

Depois do café, ela vai para a fisioterapia no Miami Phisical Therapy, no centro da cidade. O trajeto é feito em 15 minutos porque Lais ganhou um carro do piloto Hélio Castroneves, um dos grandes apoiadores da recuperação da atleta. Antes, mãe e filha faziam o trajeto de metrô. Mesmo com as facilidades do transporte público de Miami, era difícil nos dias de chuva. Tinham de esperar a garoa passar para terminar o percurso. “Somos da mesma cidade, Ribeirão Preto, e sempre me envolvi na recuperação dela”, conta o piloto da Fórmula Indy, tricampeão das 500 Milhas de Indianápolis.

A fisioterapia é o motor da vida da atleta de 25 anos. Literalmente. Eletrodos dão pequenos choques e provocam a movimentação dos músculos. A ideia é manter o tônus, estimular os músculos que se movimentam e despertar os “adormecidos”. É uma luta contra a imobilidade. O tratamento é custeado pelo COB. Além disso, a Câmara dos Deputados aprovou uma pensão vitalícia – nos mesmos moldes do benefício oferecido aos campeões mundiais de futebol – no valor de R$ 4,3 mil. Falta aprovação do Senado.

E por que ela perdeu os movimentos? Por causa de uma lesão na terceira vértebra (C3) da coluna cervical ao se chocar com uma árvore. O choque na coluna, acima do pescoço e quase na cabeça, causou problemas sérios, entre eles o fim da movimentação do pescoço para baixo e a perda de sensibilidade. Isso porque é a medula que transmite os comandos do cérebro até o corpo e recebe as sensações.

Mas é meia verdade dizer que ela é ex-atleta. Embora não consiga mais competir no salto sobre o cavalo, por exemplo, sua prova favorita, e em outros aparelhos que lhe valeram o nono lugar na Olimpíada de Pequim, ela ainda pensa como ginasta ou esquiadora. “Lais usa a mentalidade de atleta para se recuperar. Isso faz uma grande diferença. É a recuperação mais acelerada que eu já vi”, diz Marttos, que também é cirurgião e diretor do centro de telemedicina e trauma do Hospital Jackson Memorial, onde ela ficou internada.

Depois do almoço – a senha para agradá-la é um caprichado estrogonofe de frango –, nova fisioterapia. Agora em casa. Os exercícios também previnem infecções respiratória e urinária e trombose, principalmente nas veias das pernas, além de ajudar naquelas lesões na pele que fica em contato com a cama. A fisioterapia inclui exercícios para respiração. Essa é outra conquista que impressiona os médicos, pois havia a expectativa de que ela respirasse por aparelhos o resto da vida.

Dia sim, dia não, ela estuda inglês. O professor vai até sua casa e as aulas são particulares. É aqui que entra a amiga Laís Badaró, que parou sua vida e viajou para ajudá-la com o idioma.

Na última quinta-feira, o coração de Laís quase parou. Modo de dizer. Sua mãe voltou ao Brasil para dar andamento à sua própria vida, suspensa depois do acidente. Ela teve de abandonar o emprego em uma fábrica de sapatos para viajar para Miami. Depois de sete meses, foi a primeira vez que elas se separaram. Odete voltará no dia 16 de outubro.

No fim do ano, a filha também voltará ao Brasil para as festas. Além disso, quer iniciar um projeto para ajudar pessoas com problemas de acessibilidade no País, mas não vai interromper o tratamento em Miami. Os médicos reconhecem a força interior da ex-ginasta para entender e conviver com a sua condição. Comemoram seu estado de espírito tanto quanto a respiração e a alimentação.

A ex-atleta fala baixo, outra sequela do acidente, mas se mostra serena e até sorri em alguns momentos. Transmite uma energia boa, não foge das perguntas. Essas coisas chamaram a atenção no evento em que foi homenageada pela seleção brasileira – ela ganhou uma camisa autografada. Na semana passada, foi a um show de Caetano Veloso em Miami e se emocionou com o apoio dos brasileiros. Está retomando a vida social. “Não me sinto confortável com essa posição. Eu fico muito parada. Às vezes, reservo um tempo só para chorar”, diz Lais. “Mas passa”. No fim do dia, ela está exausta. Às vezes, nem acorda quando sua mãe a troca de posição na cama – uma, duas, três vezes. E o novo dia de Lais está só começando.