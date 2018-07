Lakers negociam Odom e Bryant critica escolha O Los Angeles Lakers negociou o ala Lamar Odom com o Dallas Mavericks em troca de uma escolha na segunda rodada do draft da NBA. O jogador ficou chateado em ver seu nome envolvido numa troca por Chris Paul, do New Orleans Hornets, barrada pelos organizadores da liga e nem sequer apareceu para treinar nos últimos dias. O principal astro da equipe, Kobe Bryant não ficou nada satisfeito. "Para ser honesto com vocês, eu não gostei", disse. "Paul Gasol segue conosco, mas é difícil você ver que lutou tantas batalhas com jogadores que simplesmente se vão. É duro."