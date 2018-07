Lampard diz não saber se seguirá defendendo Inglaterra Apesar da decepção de não ter atuado nenhum minuto na Copa do Mundo até aqui e da idade avançada, o meia Frank Lampard ainda não decidiu se vai continuar defendendo sua seleção depois da competição. O jogador de 36 anos viu do banco de reservas as duas derrotas da Inglaterra no Mundial e a consequente eliminação precoce de seu país no torneio por causa dos resultados.