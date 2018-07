Lampard pode ter sido decisivo pela última vez

O Chelsea deve a vitória de virada por 2 a 1 que conseguiu ontem sobre o Everton fora de casa a um jogador que parece estar com os dias contados no clube. Frank Lampard marcou os dois gols e chegou a 192 com a camisa do time - apenas dez a menos do que Bobby Tambling, maior artilheiro da história do Chelsea.

Seu contrato termina em junho, e a diretoria não se mostra disposta a renová-lo. Diante disso, Lampard pode assinar um pré-contrato em janeiro para jogar em outro clube na próxima temporada ou até ser liberado para sair agora.

"Tem havido muita especulação sobre o meu futuro, mas estou concentrado apenas em jogar. Aconteça o que acontecer, o Chelsea estará para sempre no meu coração", disse o meia de 34 anos. Ele está no clube desde 2001 e já vestiu a camisa mais de 500 vezes.

O Chelsea fechou o ano em terceiro lugar com 38 pontos e um jogo a menos do que Manchester United (49) e Manchester City (42). Na próxima rodada, quarta-feira, receberá o lanterna Queens Park Rangers - que ontem perdeu em casa para o Liverpool por 3 a 0.

O atacante uruguaio Luis Suárez fez dois gols nos primeiros 15 minutos e deixou a vitória encaminhada. O zagueiro Agger completou o placar.