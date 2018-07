Lance Armstrong admite na TV que trapaceou

Depois de mais de uma década de negativas, Lance Armstrong finalmente admitiu publicamente ter conquistado suas sete vitórias na Volta da França, entre outros títulos, com a ajuda de doping, mas a polêmica que envolve o ex-ciclista norte-americano está longe de acabar. Para seus críticos e inimigos, o conteúdo da entrevista concedida à apresentadora Oprah Winfrey, veiculada na madrugada de ontem no Brasil, deixa mais perguntas do que respostas.

No início do programa, Armstrong admitiu ter usado "esteroides", "EPO", "drogas proibidas para vencer o Tour de France" e depois afirmou que estava ali para admitir seus erros e pedir desculpas. Também revelou sua receita de sucesso. "Meu coquetel era, para deixar claro, EPO, mas não muitas transfusões e testosterona." Segundo ele, nos anos em que foi campeão, seria impossível vencer sem uso de doping.

Foi o fim do mito. O herói que sobreviveu a um câncer nos testículos para se tornar o maior ciclista de todos os tempos, se transformou no vilão da maior trapaça da história do esporte. Se a confissão tinha como objetivo atrair simpatia, não deu certo.

O tenista número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, não economizou. "Ele é uma vergonha para o esporte", disse entre outras declarações, como a de que "merecia sofrer" por ter enganado a todos por tantos anos. "Ele não informou quem fornecia as drogas e quais eram os oficiais envolvidos", disse o presidente da Agência Internacional Anti-Doping (WADA), John Fahey. "Minha impressão, ao assistir à entrevista, é de que ele indicou que provavelmente não seria pego se não tivesse retornado ao esporte."

Armstrong, depois de conquistar sete vezes o Tour de France em 2005, parou de competir. Em 2009 e 2010, porém, regressou, chegando a obter um terceiro lugar. Na entrevista para Oprah, ele negou que tenha se dopado nestes dois últimos anos.

Para o presidente da USADA (Agência Anti-Doping dos EUA), Travis Tygart, Armstrong, poderia ter ido além. "Se quiser ser realmente sincero e se deseja corrigir seus erros do passado, ele precisa testemunhar sob juramento sobre todas as suas atividades ligadas ao doping". Outras autoridades, inclusive do COI (Comitê Olímpico Internacional), disseram que este foi apenas um primeiro passo e ainda assim muito pequeno.

Revolta. Na CNN, Betsy Andreu, mulher de um ex-colega de Armstrong e que havia denunciado que o ídolo do esporte se dopava, estava revoltada e com lágrimas nos olhos. Para Oprah, ele insistiu que a história contada por Betsy, de que teria ouvido ele confessar que se dopou, era mentira. O americano também disse não se lembrar se havia processado Emma O'Reilly, sua massagista, que teve sua carreira destruída depois de acusá-lo.

O jornalista irlandês David Walsh, processado por Armstrong por artigos publicados no The Sunday Times, de Londres, o acusando de doping, também lamentou a entrevista, afirmando que faltaram muitas informações. O jornal informou que vai processar o ex-ciclista para reaver o 1 milhão de libras (R$ 3,26 milhões) pagos a ele após condenação na justiça por calúnia.