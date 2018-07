Lance Armstrong faz retorno discreto ao Tour de France em evento de caridade

Dezenas de jornalistas compareceram ao estacionamento de um supermercado no sul francês para ver a partida do atleta de 43 anos rumo à cidade de Rodez, mas não havia fãs para receber o texano.

Armstrong, que perdeu seus sete títulos do Tour, conquistados entre 1999 e 2005, depois de admitir o uso de doping, que negou durante anos, está participando do evento "One Day Ahead", realizado por Geoff Thomas.

O ciclista uniu forças a Thomas, ex-jogador da seleção inglesa de futebol, e a uma equipe de amadores cuja meta é arrecadar um milhão de libras (1,56 milhão de dólares) para a instituição Cure Leukaemia percorrendo de bicicleta as duas etapas diárias da prova um dia antes de o pelotão oficial de competidores começar a corrida.

Indagado sobre o tipo de acolhida que estava esperando dos fãs franceses, Armstrong disse: “Não sei... só sei que isto é um frenesi. Mas comparar esta experiência com um jantar em Toulouse na noite passada com pessoas do local, é muito diferente”.

“As pessoas sempre são muito legais, eu respeito e agradeço isso e é um prazer estar aqui”.

Embora Armstrong esteja indo para Rodez, o pelotão do Tour de France irá enfrentar um trecho montanhoso extenuante que culmina com uma escalada ao Platô de Beille, a 12ª etapa da prova.