Lance Armstrong, o campeão dos campeões em desgraça

Análise

A Volta da França, maior corrida ciclística mundo, criada em 1903, festejará no próximo verão europeu não o seu centenário (porque ela foi paralisada durante as guerras), mas sua centésima edição. Há pouco mais de um século que, todo verão, ciclistas pedalam como loucos durante um mês para completar a Volta da França, de Paris a Marselha e de Bordeaux a Lille, incluindo, desde alguns anos, escapadas para os países vizinhos, Itália, Bélgica ou Alemanha.

O espetáculo desse pelotão nas montanhas e nas planícies é fabuloso. Os homens que descem em velocidade alucinante as ladeiras ou galgam os desfiladeiros merecem seu apelido de "gigantes da estrada". Todo ano, milhões de espectadores provenientes de toda a Europa asseguram aos vencedores da prova triunfos dignos de lenda.

A centésima Volta terá, contudo, um perfume particular: um perfume desagradável, um gosto de fel e mentira. O mais prodigioso dos vencedores, o americano Lance Armstrong, que ganhou o Grande Escudo sete vezes entre 1999 e 2005, foi privado de todos seus títulos pela União Ciclística Internacional (UCI). Motivo: Lance Armstrong, esse herói superlativo da Volta, o ícone, a maravilha, é um trapaceiro, um mentiroso, um canalha, um cínico.

No público, foi um choque elétrico. Como se as pessoas ficassem sabendo que o semideus Hércules não realizou doze trabalhos, mas somente cinco, ou quem sabe três, ou talvez, nenhum. Como se nos demonstrassem que 2 mais 2 não são mais 4. Como se descobrissem que Joana d'Arc, a virgem que salvou a França dos ingleses na Idade Média, havia se deitado com todos seus soldados.

Há muito que a figura desse americano, Lance Armstrong, era sulfurosa. No pelotão da Volta, já circulavam rumores, mas apesar dos mais meticulosos controles esse campeão nunca foi apanhado em flagrante delito. Foram precisos cinco anos de investigação, vigilância, verificações, interrogatórios de cúmplices para que a Agência Antidoping Americana (Usada) pudesse enfim desmontar um sistema ultrassofisticado, baseado em EPO (eritropoietina) e dopagem sanguínea, montado em seu benefício por Lance Armstrong, e que lhe permitiu reinar, sem rival, na lendária corrida de bicicleta.

EPO é um hormônio fabricado naturalmente pelos rins e o fígado, mas, desde 1983, é possível sintetizá-lo artificialmente. Sua função, sua virtude, é estimular a criação pela medula óssea dos glóbulos vermelhos que transportam o oxigênio para os órgãos.

Desde o veredicto, uma verdadeira guilhotina, Armstrong ficou mudo. Sua glória está de luto. Deus sabe, contudo, que ela foi estrondosa. Aliás, antes de se cobrir de vitórias na Volta da França, Armstrong já havia realizado outra proeza: havia sobrevivido a um câncer geralmente mortal nos testículos. Isso também havia contribuído para dotar o americano de uma imagem de super-homem. E eis que o Superman deu com a cara no chão.

Agora, Armstrong perdeu tudo: muito dinheiro, com certeza, já que todos os prêmios recebidos ao longo dessas corridas extraordinárias lhe serão tirados. E, sanção suprema, seu nome será apagado da lista de vencedores da Volta da França. Ficou a questão de saber se o seu nome seria substituído pelo nome do segundo ou terceiro colocados nas corridas durante todos os anos Armstrong. Desistiu-se disso, porém, por temor de que o segundo, ou terceiro, ou quarto lugar também se dopavam.

E nós ficamos com essa imagem estranha: a maior corrida ciclística do mundo não foi vencida por ninguém nesses sete anos.