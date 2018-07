Lance Armstrong vai disputar triatlo na Nova Zelândia

Armstrong vai disputar o Blue Lake Multisport Festival nos dias 29 e 30 de janeiro em Rotorua, na famosa área geotérmica da Ilha Norte neozelandesa.

O norte-americano, de 39 anos, indicou na semana passada que disputaria a prova após ter publicado as coordenadas da competição na conta de seu alter ego Juan Pelota, no Twitter.

Os organizadores checaram os atletas inscritos na competição durante o fim de semana e, após confirmarem a presença de Armstrong, entraram em contato com representantes do atleta.

"Os rumores não estavam confirmados até esta manhã, quando a Associação de Triatletas de Rotorua (Rats) recebeu um email do assessor de imprensa de Armstrong", disse Charlotte Pearson, da organização da prova, ao site da associação nesta segunda-feira.

"Essa é uma grande notícia para a Rats e para o evento, especialmente porque será o nosso 25o aniversário".

O Blue Lake Festival inclui um aquatlo (5,5 km de corrida e 800m de natação) e 2 km de natação em águas abertas no dia 29 de janeiro, e um triatlo no dia seguinte, com 750m de natação, 16km de ciclismo e 5,5km de corrida.

Armstrong vai competir nos dois dias.