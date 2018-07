Lance de gênio de Neymar vai merecer placa na Vila Belmiro

O primeiro gol de Neymar contra o Flamengo - ele fez dois no jogo - vai ser imortalizado com uma placa Vila Belmiro, como um dos mais belos marcados no estádio onde Pelé reinou por quase duas décadas. A decisão foi tomada ontem cedo pelo presidente Luis Alvaro de Oliveira.

"Naquele momento eu esfreguei os olhos. Não acreditava no que tinha visto. Foi um gol extraordinário, resvalando no sobrenatural. Além de sua empatia, Neymar é um atleta de uma ousadia, rapidez e criatividade que não estão nos anais do futebol", afirmou o dirigente.

A placa vai ser exposta no corredor do portão 16 ao lado de outras, como a que Pelé homenageou Marcelinho Carioca pelo gol marcado em Edinho, num clássico entre Santos e Corinthians, na Vila Belmiro, em 1996.

"Foi o mais improvável drible que vi nos últimos 30 anos. Me fez lembrar uma dupla de mágicos em um espetáculo que assisti na segunda fila, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Um elefante foi levado ao palco e os mágicos jogaram uma toalha sobre ele, fazendo com que desaparecesse. Fiquei abestalhado, como com o gol de Neymar", elogiou o presidente, que narra com detalhes o lance em que Ronaldo Angelim fica paralisado, diante da inesperada troca de pés e a meia-lua de Neymar, antes de dar a cavadinha, encobrindo Felipe.

O gol de gênio recolocou Neymar nas páginas de importantes jornais esportivos da Europa e pode aumentar o assédio do Real Madrid. O clube espanhol está disposto a comprar Neymar por 45 milhões (mais de R$ 100 milhões), o valor da multa, e deixá-lo no Santos até janeiro, protegido por seguro contra acidentes.