Lances épicos, agora com replay

Eles repetem as jogadas, uma, duas, 20 vezes. As roupas, apesar de preta e branca, são bem diferentes das usadas por Ronaldo e companhia: camisas com botão, cordões na cintura, sem falar nos penteados, cuidadosamente ajeitados para o lado. No comando do time que treina no Parque São Jorge, em vez de Mano Menezes está um cara sentado numa cadeira dentro do campo. Cada lance é analisado por craques, mas do cinema. Afinal, apesar de lendas do clube, tais jogadas nunca foram registradas. São do começo do centenário do Corinthians, quando não se fazia gravação. Ontem, porém, foi o último dia da reconstituição dos lances épicos, como o de Neco, centroavante dos anos 10, famoso por ter batido no juiz com uma cinta ?usada na época para segurar a bermuda. "Não sabemos se foi isso mesmo que aconteceu. O Neco teria dito que o cinto caiu e jamais bateria no juiz. Mas o torcedor prefere a primeira versão", conta André Garolli, diretor das cenas de ficção de "Todo Poderoso, o Filme ? 100 Anos de Timão", que será lançado em DVD no dia 15 de junho pela Fox Home.

Como "corintiano roxo", Garolli se preocupa em recriar as cenas, já que se tratam dos mitos do clube. "Decidimos fazer em plano fechado para focar na expressividade do ator e continuar com a questão do imaginário de cada torcedor", conta.

Para serem convocados, os atores tinham de ser bons de bola. Até que foi fácil. Todos já tentaram carreira como jogador. Exceto o árbitro, interpretado por Adriano Bedin. "Se fosse do futebol, só poderia ser preparador físico ou juiz mesmo."

Fernando Casablanca, que faz o Teleco, se arriscou como atleta. "Fiz futebol de salão e cheguei a jogar no fraldinha do Corinthians. Mas ser jogador é complicado, exige muita disciplina, ator tem mais liberdade", comenta.

Rivais em campo. Apesar de ser um longa sobre o Corinthians, são-paulinos e palmeirenses estarão em cena, representando adversários ou os próprios alvinegros, como Marcelo Galdino, intérprete de Amílcar Barbuy, famoso por usar um lenço na mão como um amuleto. "Tenho 30 anos de teatro, mas quero entrar para o clube do cinema", explica o palmeirense.

A presença de rivais, porém, é vista como positiva por Garolli. "O montador é palmeirense. Mas é bom, porque ele precisa cortar. Se fosse eu, ia deixar tudo", observou.