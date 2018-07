Landis é condenado em escândalo de doping no ciclismo Um tribunal francês condenou nesta quinta-feira o ex-ciclista norte-americano Floyd Landis a 12 meses de prisão, com direito a sursis (sem a necessidade de que ele cumpra a pena na cadeia), pela sua participação em um escândalo de doping no qual um laboratório francês teve os seus computadores invadidos por hackers.