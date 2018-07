Larissa é eleita a melhor jogadora do mundo no ano do vôlei de praia

"Estes prêmios são tão especiais porque o Circuito Mundial é onde os melhores dos melhores estão se enfrentando a cada semana. O vôlei de praia é um esporte em equipe, e divido estes prêmios com a Talita, que é uma parceira incrível para mim. Juntas vencemos estes prêmios. A competição é feroz, mas quando nós estamos na quadra, somos uma força. Nosso objetivo é que isso continue no Circuito Mundial 2016 e nos Jogos Olímpicos do Rio", disse ao site da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

De quebra, Larissa ainda ficou com o prêmio de melhor jogadora ofensiva pela primeira vez na carreira. Sua parceira, Talita, foi escolhida como o melhor ataque. Campeãs do Circuito Mundial, Ágatha e Bárbara Seixas receberam a honraria como melhor dupla da temporada.

A votação foi realizada entre atletas, técnicos, árbitros e dirigentes, e esta foi a quinta vez que o Brasil terminou com o prêmio de melhor jogadora. As quatro atletas premiadas neste ano (Larissa, Talita, Agatha e Bárbara Seixas) defenderão as cores do País nos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio.