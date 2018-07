Larissa é eleita a melhor jogadora do vôlei de praia brasileiro

FORTALEZA - Larissa e Ricardo foram eleitos os melhores jogadores da temporada 2011 do vôlei de praia brasileiro. A definição dos vencedores foi feita através da votação dos jogadores e técnicos que participaram do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia neste ano.

Em 2011, Larissa, que joga ao lado de Juliana, foi campeã do Mundial, do Circuito Mundial, do Jogos Pan-Americanos de Guadalajara e do Circuito Brasileiro. Esta foi a quinta vez nos últimos seis anos, que ela foi eleita a melhor jogadora de vôlei de praia do Brasil.

"É muito gratificante receber este reconhecimento depois de tanto empenho. Só posso agradecer a todos que me ajudaram a conquistar este prêmio: minha família, comissão técnica e minha parceira", disse Larissa.

Já Ricardo, que atuou ao lado de Márcio e Pedro Cunha em 2011, já havia sido premiado em 2006. "Faço questão de agradecer aos dois parceiros que tive este ano e a toda equipe técnica que trabalhou comigo. Cada um de vocês tem uma participação importante neste prêmio", comentou.

Circuito Banco do Brasil - Prêmio Melhores do Ano

FEMININO

Melhor Jogadora: Larissa (PA)

Melhor Ataque: Juliana (CE)

Melhor Defesa: Taiana (CE)

Melhor Saque: Maria Elisa (PE)

Melhor Bloqueio: Juliana (CE)

Melhor Levantamento: Larissa (PA)

Melhor Recepção: Shaylyn (CE)

Jogadora Que Mais Evoluiu: Elize Maia (ES)

Revelação: Rebecca (CE)

Melhor Técnico: Reis Castro (Juliana/Larissa)

MASCULINO

Melhor Jogador: Ricardo (BA)

Melhor Ataque: Alison (ES)

Melhor Defesa: Pedro Cunha (RJ)

Melhor Saque: Harley (DF)

Melhor Bloqueio: Alison (ES)

Melhor Levantamento: Oscar (RJ)

Melhor Recepção: Bruno Schmidt (DF)

Jogador Que Mais Evoluiu: Edson Filipe (ES)

Revelação: Evandro (RJ)

Melhor Técnico: Letícia Pessoa (Alison/Emanuel)