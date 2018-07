Larissa e Talita avançam à chave principal na Polônia

Campeãs do último Grand Slam do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, realizado na Áustria, em Klagenfurt, Larissa e Talita asseguraram presença em mais uma etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia ao passarem pelo qualifying do Grand Slam de Stare Jablonki, na Polônia.

Cabeças de chave número 1 do torneio classificatório, Larissa e Talita só precisaram disputar a rodada final do qualifying. E as brasileiras, que recentemente formaram a dupla, ficaram em quadra por apenas 27 minutos para derrotarem as holandesas Bloem e Wesselink por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/13.

Com essa vitória, o Brasil terá quatro duplas na chave feminina de Stare Jablonki. As outras parcerias garantidas no torneio são Ágatha/Bárbara Seixas, Juliana/Maria Elisa e Fernanda Berti/Taiana.

Nesta quarta-feira, será realizado o qualifying da chave masculina em Stare Jablonki com a presença de Evandro e Vitor Felipe. Alison/Bruno Schmidt, Pedro Solberg/Álvaro Filho e Ricardo/Márcio já estão garantidos na chave principal.