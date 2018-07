Larissa/Talita desistem de etapa norueguesa do Circuito Mundial

Campeãs dos dois primeiros torneios válidos para a corrida olímpica brasileira no vôlei de praia, Larissa e Talita decidiram não jogar o Major de Stavanger (Noruega), cuja chave principal começa nesta quinta-feira. Talita está com dores musculares e elas optaram por se poupar para o Grand Slam de St. Petersburg (EUA), na semana que vem.

A "folga" vem em momento conveniente. O torneio norte-americano serve como preparação para o Mundial, que começa na semana seguinte e dura 10 dias. Na cola, ainda vai acontecer o Grand Slam de Gstaad (Suíça), o que fará com o que Talita e Larissa joguem por quatro semanas seguidas.

A ausência em Stavanger não deverá prejudicá-las na corrida olímpica. Serão considerados os sete melhores resultados de cada dupla em nove torneios. Assim, as líderes da lista com 1.600 (quase o dobro que as demais) vão utilizar agora o primeiro descarte.

"Tivemos essa oportunidade de escolher um ou outro momento para ficarmos de fora. A gente está vindo de dois campeonatos muito duros, onde vencemos os dois. E pela estratégia e parte física é importante poupar as meninas, e ir com força total para os Estados Unidos", explica Oliveira Neto, preparador físico.

Esposa de Larissa, Lili perdeu no qualifying com Carol Horta e também não vai jogar a chave principal de Stavanger. Fernanda Berti e Taiana furaram o quali e se juntam a Ágatha/Bárbara Seixas, Juliana/Maria Elisa e Maria Clara/Carol na chave principal. As irmãs cariocas também abriram mão de jogar em Porec (Croácia), na semana passada, priorizando o torneio norueguês, para o qual ganharam convite.