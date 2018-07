Larissa e Talita furam o quali e jogam Grand Slam de Long Beach

De volta ao vôlei de praia depois de um ano e meio de aposentadoria, Larissa dependia de desistências para chegar ao qualifying do Grand Slam de Long Beach, nos Estados Unidos. Isso aconteceu e a dupla que ela agora forma com Talita já está garantida na chave principal da competição, que distribui US$ 1 milhão em prêmios.

Nesta terça-feira, pelo quali, Larissa e Talita precisaram de menos de meia hora para vencer as norte-americanas Daley e Vanzwieten em 2 sets a 0, com parciais de 21/09 e 21/15. Assim, elas vão jogar o segundo Grand Slam seguido, uma vez que em Haia (Holanda) as brasileiras receberam convite da Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

"Estamos começando um trabalho juntas e todas as vitórias são importantes. Mas essa é ainda mais porque nos garante na fase principal do torneio. Nesse período que estamos buscando entrosamento, quanto mais jogos fizermos juntas melhor", comentou Talita.

Quarta dupla convocada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Maria Clara/Carol também precisou jogar o qualifying, mas não conseguiu avançar à chave principal. As irmãs cariocas, que não fazem boa temporada, perderam para Grawender/Lundqvist, da Suécia, em dois sets, com parciais de 21/21, 22/20.

Assim, serão quatro duplas do Brasil na chave principal feminina, que começa na quarta-feira. Taiana/Fernanda Berti, que venceram na semana passada a etapa holandesa, Juliana/Maria Elisa e Ágatha/Bárbara Seixas já estavam garantidas.

MASCULINO

Cabeças de chave número 1 do quali masculino, Evandro e Vitor Felipe tiveram certa dificuldade para vencer a dupla Sheaf/Gregory, da Inglaterra, por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/19. Assim, se juntam a Ricardo/Álvaro Filho, Alison/Bruno Schmidt e Emanuel/Pedro Solberg na chave principal. As duas últimas duplas decidiram o bronze em Haia, com vitória de Emanuel e Pedro.