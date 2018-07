Larissa e Talita, dupla brasileira do vôlei de praia que pode ser apontada hoje como forte candidata à medalha nos Jogos Olímpicos do Rio, no próximo ano, vêm obtendo resultados expressivos deste que se juntaram, em julho de 2014. As duas já disputaram duas edições da Olimpíada, com parceiras diferentes, mas optaram por unir a força de um ótimo bloqueio de Talita com a agilidade defensiva de Larissa.

Só para se ter uma ideia, antes da disputa do Grand Slam de St. Petersburg, nos Estados Unidos, elas tinham 92 vitórias em 100 partidas, com um recorde de 61 vitórias consecutivas. Ganharam os seis últimos torneios do Circuito Mundial e em 18 competições disputadas no total, ficaram em primeiro lugar em 13, e ainda subiram mais duas vezes ao pódio, com uma prata e um bronze.

O momento é tão bom que não dá para negar que elas sejam fortes candidatas a representar o Brasil no Rio, apesar de que a dupla mantém os pés no chão e sabe que só vai garantir presença após a definição da temporada. Na corrida olímpica brasileira, a pontuação obtida nos nove principais eventos do Circuito Mundial (cinco Grand Slams, três Major Series e Open do Rio de Janeiro), com direito a dois descartes, dará vaga a uma dupla.

Para Larissa, a vaga será uma grande vitória, até porque ela parou de jogar em 2012, tentou engravidar por inseminação duas vezes, mas perdeu o bebê e ficou arrasada com isso. Mas mostrou coragem ao assumir um relacionamento com outra jogadora de vôlei de praia, Lili Maestrini, com quem é casada, e agora vive seu grande momento no esporte.

Sem evoluir na gravidez, a atleta decidiu voltar às quadras de areia e então procurou Talita para formar uma dupla que na teoria tinha tudo para dar certo, mas na prática mostrou que tem muita qualidade.

Agora, as duas caminham juntas em busca do sonho olímpico. Larissa conquistou a medalha de bronze nos Jogos de Londres e Talita passou em branco em suas duas tentativas. Juntas, elas querem o ouro olímpico, em casa, para depois disso Larissa poder ir em busca do sonho de ser mãe. “Quero encerrar minha carreira da melhor maneira possível”, avisa.