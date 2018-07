Larissa e Talita somam 54.ª vitória seguida no vôlei de praia

Larissa e Talita seguem sem adversárias à altura no vôlei de praia. A dupla formada há apenas cinco meses somou neste domingo sua 54.ª vitória consecutiva e, de quebra, faturou mais uma etapa do Circuito Brasileiro, em Porto Alegre. Na decisão, elas venceram Maria Clara e Carol por 2 sets a 0, com parciais de 26/24 e 21/12.

"Nós conseguimos uma química dentro de quadra muito mais rápida do que imaginávamos. No início batemos um pouco de cabeça, nos desencontramos, mas conversamos, pois nos escolhemos sabíamos que daria certo. Com a sequência do trabalho fomos nos acertando e vendo que a escolha foi bastante certa", explicou Talita.

De fato, Larissa e Talita tiveram dificuldades no início da parceria. Logo que foi formada, a dupla ficou pelo caminho em duas etapas de Grand Slam do Circuito Mundial. Depois, emplacaram três títulos em Grand Slams, o Open de Paraná e as cinco etapas já disputadas do Circuito Brasileiro.

Neste domingo, a dupla começou com bastante dificuldade, mas conseguiu arrancar para a vitória. "Eu estava um pouco irritada com a dificuldade que eu estava tendo no início do jogo, o cansaço normal de final de temporada. Em momento nenhum podemos deixar este cansaço vencer. Não estava conseguindo fazer 100% do que queria e tive que usar a cabeça. No segundo set consegui me concentrar mais e fazer as coisas de forma melhor", afirmou Talita.