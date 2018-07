Larissa volta ao vôlei de praia com 100% de aproveitamento

Uma das maiores jogadoras da história do vôlei de praia, Larissa voltou a jogar oficialmente nesta quarta-feira, após desistir da aposentadoria. E, mesmo depois de ficar um ano e meio afastada das competições, mostrou que continua entre as melhores do mundo. Agora ao lado de Talita, ela conseguiu aproveitamento 100% na abertura do Grand Slam de Haia, etapa holandesa do Circuito Mundial, com vitória nos dois jogos do dia.

"Claro que já deu pra ver que ainda temos muita coisa para melhorar. Mas apresentar um bom jogo com tão pouco tempo treinando juntas (três semanas) me deixou feliz. Estamos no caminho certo e vamos manter o foco para já buscar um bom resultado nessa primeira etapa juntas", comemorou Larissa, que está com 32 anos e já conquistou sete títulos do Circuito Mundial - antes da aposentadoria, jogava com Juliana.

No primeiro dia em Haia, Larissa e Talita ganharam das norte-americanas Lauren Fendrick e Brooke Sweat (21/10 e 21/17) e das alemãs Karla Borger e Britta Büthe (22/20 e 21/18). Assim, elas já garantiram vaga antecipada nas oitavas de final, independente do resultado da última rodada do Grupo E, que acontecerá nesta quinta-feira.

Outras quatro duplas brasileiras estão na chave feminina do Grand Slam de Haia. Juliana e Maria Elisa também venceram duas vezes nesta quarta-feira, enquanto Ágatha/Bárbara Seixas, Fernanda Berti/Taiana e Maria Clara/Carol encerraram o dia com uma vitória e uma derrota cada - todas, portanto, seguem com chances de classificação.