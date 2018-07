Larissa/Talita chega ao 10º título seguido no vôlei de praia

Seis meses depois de voltar ao vôlei de praia, Larissa segue impressionando. Neste domingo, a dupla que ela forma com Talita chegou à marca de 10 títulos seguidos ao conquistar a etapa de Fortaleza do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Assim, elas ampliaram a invencibilidade delas para 59 jogos.

Aposentada no fim de 2012, Larissa voltou ao vôlei de praia em julho. Ela e Talita foram eliminadas nas oitavas de final das etapas da Holanda e dos EUA do Circuito Mundial e, desde então, não perderam mais. Nesse meio tempo, venceram quatro etapas do Circuito Mundial/2014 e todas as seis do Circuito Brasileiro 2014/2015.

Pensando nos Jogos do Rio/2016, Talita aceitou se mudar para Fortaleza, onde Larissa vive há 12 anos, e a cidade cearense se tornou a casa da dupla. Assim, elas contaram com a torcida para vencer as veteranas Ângela e Val, por 2 sets a 0, na final deste domingo.

"É muito bom ver o resultado do nosso esforço, ver que estamos no caminho certo. Mas ainda temos muito o que melhorar, estamos crescendo a cada competição e esses números e conquistam só nos motivam ainda mais", comenta Talita.

A medalha de bronze em Fortaleza ficou com Maria Clara/Carol. No masculino, Pedro Solberg/Evandro venceu o primeiro título da parceria, ganhando na final dos garotos Guto e Allison. Ricardo e Emanuel terminaram em terceiro.