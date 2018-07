Larissa/Talita e Ágatha/Bárbara avançam e vão se enfrentar na semi em Hamburgo A final feminina do Major de Hamburgo, na Alemanha, terá uma representante do Brasil. Em uma prévia do que pode acontecer na Olimpíada do Rio, Larissa/Talita vai enfrentar Ágatha/Bárbara Seixas em uma das semifinais, no sábado. Na outra chave estão as norte-americanas Ross/Walsh e as alemãs Ludwig/Walkenhorst. Essas são, pela ordem, as quatro primeiras colocadas do ranking olímpico, que fecha exatamente após o Major em Hamburgo.