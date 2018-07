Larissa/Talita e Alison/Bruno começam bem o Open de Vitória As principais duplas brasileiras começaram bem o Open de Vitória (ES), terceira parada do Circuito Mundial de Vôlei de Praia no País nesta temporada. Larissa/Talita venceu os dois jogos do dia nesta quarta-feira, enquanto Alison/Bruno Schmidt entrou em quadra uma vez e também ganhou. As outras duplas olímpicas do Brasil - Ágatha/Bárbara Seixas e Evandro/Pedro Solberg - não se inscreveram no torneio.