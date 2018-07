Larissa/Talita e Alison/Bruno Schmidt avançam às quartas na etapa de Vitória

Entre as mulheres são duas duplas classificadas às quartas de final. Larissa/Talita, que vem de eliminações precoces em Maceió e no Rio, ainda não perdeu sets em Vitória. Nesta sexta as veteranas venceram Humana-Paredes e Pischke, do Canadá, com mais um 2 a 0, parciais de 21/16 e 21/12. Nas quartas de final, as brasileiras enfrentam Laboureur e Sude, da Alemanha. Se avançarem, disputam a semifinal ainda no sábado, mais tarde.

Maria Elisa/Lili também alcançou as quartas de final, com vitória por 2 a 0 (32/30 e 21/19) sobre Forrer/Vergé-Dépré, da Suíça, e agora entra no caminho de Ross/Walsh, dos Estados Unidos.

Em outro confronto Brasil x Suíça, Juliana/Taiana perdeu para Heidrich/Zumkehr num duplo 21/18, enquanto Duda/Elize Maia começou o dia na repescagem, com vitória sobre Abalakina/Syrtseva, da Rússia, por 2 a 0 (21/18 e 21/15), mas caiu nas oitavas para Borger/Büthe, da Alemanha, por 2 a 1 (30/28, 17/21 e 15/12).

No masculino, Alison/Bruno Schmidt venceram Losiak/Kantor por 2 sets a 0 (23/21 e 21/19). Nas quartas, a dupla olímpica do Brasil enfrenta outro time da casa: Guto e Saymon, jovens que surpreenderam Ricardo e Álvaro Filho nas oitavas, vencendo por 2 a 1 (15/21, 21/19 e 15/12). Com a aposentadoria de Emanuel, os paraibanos reestreavam a parceria vice-campeã mundial em 2013.

Mais cedo, na repescagem, Léo Gomes/Bernat, dupla convidada da organização, foi eliminada da etapa de Vitória com derrota para Losiak/Kantor por 2 a 0 (21/11 e 21/15).