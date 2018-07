Larissa/Talita e Duda/Elize Maia se garantem nas semifinais na Polônia

Neste sábado, em busca de uma vaga na decisão, Larissa e Talita vão encarar as eslovacas Dubovcova e Nestarcova, enquanto Duda e Elize duelarão com as alemãs Ludwig e Walkenhorst.

Larissa e Talita, que estão garantidas na Olimpíada, bateram nas oitavas de final as alemãs Katrin Holtwick e Ilka Semmeler por 2 sets a 0 (21/12 e 21/15). Nas quartas de final, elas passaram pelas norte-americanas Fendrick e Sweat também por 2 a 0 (21/13, 21/10).

Já Duda e Elize Maia precisaram de três vitórias para avançar às semifinais na Polônia nesta sexta-feira. Na repescagem, elas eliminaram as checas Slukova e Hermannova com um triunfo por 2 sets a 0 (21/14, 21/12).

Nas oitavas, a vitória foi sobre as alemãs Chantal Laboureur e Julia Sude por 2 a 0 (21/18 e 23/21). O terceiro triunfo, pelas quartas de final, foi diante das suíças Betschart e Huberli por 2 sets a 1 (21/11, 19/21, 15/12).

Juliana/Taiana e Lili/Maria Elisa foram eliminadas na repescagem em Olsztyn, enquanto Ágatha/Bárbara Seixas caiu nas oitavas de final.

MASCULINO - Já no torneio masculino do Grand Slam polonês, as cinco duplas brasileiras avançaram na fase de grupos. Álvaro Filho/Vítor Felipe, Ricardo/André e Guto/Saymon terão que disputar a repescagem, enquanto Alison/Bruno Schmidt e Pedro Solberg/Evandro já se garantiram nas oitavas de final.

Classificados à Olimpíada, Pedro Solberg e Evandro começaram o dia com derrota para os noruegueses Hordvik e Usken por 2 sets a 1 (20/22, 21/19 e 16/14). Depois, venceram os poloneses Fijalek e Prudel por 2 sets a 0 (21/19 e 21/12). Nas oitavas de final, Pedro e Evandro enfrentarão quem vencer o duelo entre a dupla suíça Gabathuler/Gerson e a parceria norte-americana Allen/Brunner.

Os atuais campeões mundiais Alison e Bruno Schmidt abriram o dia com vitórias sobre os irmãos italianos Matteo e Paolo Ingrosso por 2 sets a 0 (21/16 e 21/18). Depois, o triunfo foi diante dos poloneses Kadziola e Szalankiewicz por duplo 21/16. Os adversários nas oitavas de final vão sair do duelo em que os russos Stoyanovskiy e Yarzutkin vão encarar os poloneses Losiak e Kantor

Álvaro Filho e Vitor Felipe só jogaram uma vez nesta sexta-feira e perderam para os canadenses Schalk e Saxton por 2 a 0 (25/23 e 21/18). Na repescagem, enfrentarão os irmãos Ingrosso.

Ricardo e André também só disputaram uma partida no dia e venceram os espanhóis Marco e Garcia por 2 a 0 (21/13 e 21/14). Em busca da vaga nas oitavas de final, eles enfrentarão os letões Samoilovs e Smedins.

Guto/Saymon perdeu para Gibb/Patterson, dos Estados Unidos, por 2 sets a 1 (21/23, 22/20 e 18/16). Na repescagem, o duelo vai ser com Bykanov/Koshkarev, da Rússia.