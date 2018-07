Larissa/Talita e Pedro/Evandro vão às finais de desafio com EUA no vôlei de praia Após longo novo dia de disputas do desafio que o Brasil trava com os Estados Unidos no evento denominado como o embate entre os "Melhores do Mundo" na modalidade, as duplas Larissa/Talita, entre as mulheres, e Pedro Solberg/Evandro, entre os homens, garantiram vaga nas finais da competição realizada na Praia de Copacabana, no Rio.