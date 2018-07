Larissa/Talita segue invicta e quatro duplas brasileiras avançam em Porec

Nesta quinta-feira, Larissa e Talita mantiveram a ótima fase vencendo Broder/Valjas, do Canadá, por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/18. Em três partidas, elas ainda não perderam sets. Em nenhum dos seis sets jogados até agora a margem de vitória foi de menos de três pontos.

Fernanda Berti e Josi também mantiveram a invencibilidade, vencendo Mersmann/Schneider, da Alemanha, por 2 a 1 (19/21, 21/18 e 15/11). Na quarta, elas já haviam conseguido uma vitória importante sobre Meppelink/Van Iersel, da Holanda, dupla que ficou em sexto no ranking olímpico.

Agatha e Bárbara Seixas, segundas colocadas naquela lista, perderam para Liliana/Elsa, da Espanha, por 2 a 0 (21/17 e 21/18), e precisaram disputar a repescagem. Ali, venceram Slukova/Hermannova, da República Checa, por 2 a 1 (21/17, 18/21 e 15/12).

Maria Elisa e Lili ficaram em primeiro lugar no Grupo F, apesar de uma derrota na quarta-feira. Nesta quinta, elas ganharam de Arvaniti/Karagkouni, da Grécia, e garantiram lugar nas oitavas. Pela mesma chave, Bawden/Clancy, da Austrália, sétimas no ranking olímpico, caíram com três derrotas. Já o Brasil só teve uma dupla eliminada: Duda/Elize Maia, que perdeu de Holtwick/Semmler, da Alemanha, por 2 a 0 (21/17 e 21/18), na repescagem.

Nas oitavas de final, Larissa/Talita pega Menegatti/Orsi Toth (Itália), Ágatha/Bárbara enfrenta Borger/Büthe (Alemanha), Maria Elisa/Lili joga contra Broder/Valjas (Canadá) e Fernanda/Josi tem pela frente Forrer/Vergé-Dépré (Suíça).

As duas duplas olímpicas do Brasil se enfrentam nas quartas de final se ambas vencerem nas oitavas. Depois, quem sair desse eventual confronto pode enfrentar Maria Elisa/Lili na semifinal.

No masculino, a chave principal começou nesta quinta-feira. Alison/Bruno Schmidt sofreu surpreendente derrota para Fijalek/Prudel, da Polônia, por 2 a 1 (17/21, 21/16 e 16/14), mas venceu Karaula/Jercic, da Croácia, por 2 a 0 (21/15 e 21/15).

Pedro Solberg/Evandro conseguiu duas vitórias no dia, sobre Kunert/Dressler, da Áustria, por 2 a 0 (duplo 21/17), e sobre Hordvik/Usken, da Noruega, por também em sets diretos (duplo 21/18). Álvaro Filho/Vitor Felipe e Ricardo/André têm uma vitória e uma derrota cada. Guto e Saymon venceram dois jogos.