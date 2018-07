Larri Passos aceita missão de levar Bellucci ao top 20

O namoro, enfim, resultou em casamento. O ex-técnico do maior tenista da história do Brasil vai passar a orientar o principal jogador brasileiro da atualidade. Thomaz Bellucci, 31.º do mundo, viaja para Balneário Camboriú hoje para iniciar o trabalho de pré-temporada na academia de Larri Passos no litoral catarinense. Na bagagem, ambição de fazer de 2011 o ano em que dará um pulo no ranking e tornará mais raras derrotas difíceis de engolir como aquela diante de Somdev Devvarman no playoff do Grupo Mundial da Copa Davis deste ano - Bellucci abandonou o jogo e permitiu o início da virada indiana.

Larri, que esteve ao lado de Guga durante toda a fase vitoriosa de sua carreira, já havia mostrado vontade de treinar Bellucci - até deu dicas para o paulista durante o Challenger de São Paulo, em outubro. Só faltava sincronizar as rotinas de cada um. O técnico tem uma equipe de juvenis em Santa Catarina, trabalha com Marcos Daniel, 96.º do mundo, e também precisa ir à China com frequência para orientar tenistas locais com quem tem contrato. Vai colocar Bellucci na pré-temporada de sua academia e, em 2011, viajar com o tenista para os principais torneios da temporada, os Grand Slams e os Masters 1000, basicamente.

"É a concretização de um sonho poder trabalhar com um técnico com o know-how dele. Espero aprender muito com o Larri, desenvolver ainda mais meu tênis e obter bons resultados em 2011", disse Bellucci.

Larri mostrou-se bastante motivado com a oportunidade. "Antes de aceitar o convite, tive algumas reuniões com ele e fiquei impressionado com a sua obstinação de querer chegar mais longe", contou o técnico gaúcho. "Acredito que o tênis brasileiro vai ganhar muito com a nossa parceria. Sei que vou sacrificar muitos momentos com a minha família, mas seria um covarde se não assumisse essa missão com o Bellucci."

Os dois já definiram o calendário do tenista para 2011. Bellucci disputa pela primeira vez o Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, a partir do dia 10 de janeiro. Na semana seguinte, tem pela frente o primeiro Grand Slam do ano, na Austrália, antes de voltar para a América do Sul para a gira latina do saibro. Além de Bellucci, Ricardo Mello (76.º) e Daniel têm vaga na chave principal do Australian Open.