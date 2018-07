Lars Grael vai presidir a Comissão Nacional de Atletas

Dono de duas medalhas olímpicas, o ex-velejador Lars Grael foi anunciado nesta terça-feira como presidente da Comissão Nacional de Atletas, um órgão ligado ao Conselho Nacional de Esporte. A sua nomeação foi definida em reunião com o ministro do Esporte, George Hilton (PRB-MG).

De acordo com o ministro, Lars Grael atuará como uma voz dos atletas com o governo federal. Além disso, também contribuirá na elaboração de um Sistema Nacional do Esporte, com a formação de um fundo nacional que vai determinar o fomento ao esporte de base no Brasil. E George Hilton lembrou que Lars Grael já teve a experiência de atuar no Ministério do Esporte.

"Disse no meu discurso de posse que iria dialogar com o setor esportivo, com pessoas com experiência e que dominam o assunto. Nós convidamos o Lars para assumir a presidência da Comissão de Atletas. Ele trará a experiência acumulada ao longo dos anos, inclusive como secretário nacional do Ministério do Esporte e abrirá um amplo diálogo com os atletas", afirmou George Hilton.

Lars Grael avaliou que a reativação da comissão representa um importante gesto de apoio aos atletas por parte do

governo federal. "Penso que o ministro mostrou um caminho e estendeu a mão à comunidade esportiva reativando uma comissão, que estava inativa, para que ela traga uma voz representativa do atleta olímpico, do atleta paraolímpico e até de modalidades não olímpicas. Assim, eles poderão trazer sugestões e reivindicações", explica Lars Grael, ao acrescentar que "o ministro mostrou disposição de ter os atletas como parceiros diretos na sua gestão ministerial".