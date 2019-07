Lateral artilheiro, Yago Pikachu comemora nova marca no Vasco

Consolidado na posição de titular na lateral-direita do Vasco, Yago Pikachu comemora nova marca na equipe carioca. Ele se tornou o lateral com maior número de gols marcados na história do clube de São Januário ao balançar as redes na vitória sobre o Foz do Iguaçu por 3 a 1, em amistoso disputado no sábado, no Estádio do ABC.

Com 34 gols, ele superou o ídolo Felipe, responsável por 33. "É prazer enorme poder ultrapassar o Felipe e assumir a liderança. Tive a chance de ultrapassar vários outros jogadores importantes que passaram pelo clube, e isso me deixa extremamente feliz. Alcancei mais uma marca individual, mas é bom ressaltar que ela só foi conquistada com responsabilidade e a ajuda de todo grupo dentro do campo", comentou.

Pikachu, que chegou ao clube em 2016, já acumula 178 partidas e quatro títulos. Nas últimas temporadas, vinha jogando fora de sua posição, no setor ofensivo da equipe, oscilando entre o meio-campo e o ataque. Recentemente, principalmente com a contratação do técnico Vanderlei Luxemburgo, o jogador voltou a sua posição de origem.

"Sempre deixei claro minha posição de preferência quando cheguei no Vasco. Essa parada foi importante para que eu me adaptasse novamente, pois tinha um tempo que não jogava como lateral. Jogando nessa função dificilmente vou chegar na cara do gol, é preciso uma maior atenção na marcação. Estou procurando me condicionar melhor na fase defensiva, até porque o primeiro compromisso do lateral é ajudar a linha de quatro", afirmou.

O período de interrupção do Brasileirão, em razão da Copa América, serviu também para a equipe ganhar entrosamento e proximidade com o treinador. "Melhoramos a parte física e também o entrosamento. Fizemos testes importantes para que a nova comissão técnica conhecesse melhor cada um dos jogadores. O Richard e o Marquinho chegaram e esse tempo também foi fundamental para que a gente conhecesse melhor os dois, até para que a gente não tenha nenhum tipo de dificuldade quando os jogos começarem", avaliou Pikachu.

No retorno aos jogos oficiais, o Vasco vai encarar o Grêmio no sábado, dia 13, em Porto Alegre, pela décima rodada do Brasileirão. E o lateral espera um confronto complicado, após amistosos de preparação nas últimas semanas. "O balanço da intertemporada é positivo. Os amistosos foram importantes para todos nós pegarmos ritmo de jogo. Teremos 29 decisões pela frente e precisamos estar preparados. Se iniciou hoje a semana de preparação para o jogo contra o Grêmio e as atividades serão ainda mais puxados."