Lateral é a maior dor de cabeça

Com a contratação de um meia bastante encaminhada - Nenê, do PSG, e Cícero, do São Paulo estão praticamente definidos - a prioridade da diretoria santista é a definição de um lateral-esquerdo.

Aos 37 anos, após duas artroscopias no joelho direito, Léo já não suporta a maratona de jogos. O lateral Eugenio Mena, da Universidad do Chile, é o nome preferido, mas é caro. O Santos precisa da composição com um parceiro para fechar o negócio da ordem de R$ 6,5 milhões. A segunda opção é Guilherme Santos, do Figueirense. Juan, que estava emprestado, já foi devolvido ao São Paulo já que não conseguiu se firmar.

Os dirigentes querem repetir a estratégia de 2010 e 2011, quando Alex Sandro fez um revezamento com Léo no setor. As laterais são importantes na concepção tática de Muricy Ramalho, que privilegia o jogo aéreo como uma das opções de ataque. No segundo semestre, como a jogada pelos lados não era eficiente, o time ficou dependente dos lampejos de Neymar, sempre bem marcado.