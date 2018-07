Lateral Juan pede alto e não vem mais

SANTOS - O presidente do Santos, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, informou ontem que o lateral-esquerdo Juan não vai ser contratado. "Ele não vem mais", avisou. O dirigente ficou decepcionado com o jogador do São Paulo. "Ele conversou com o Muricy, mas não se mostrou entusiasmado em vir para o Santos", disse, lembrando que o zagueiro Alex Silva também não vem, por pedir alto.

Luis Alvaro criticou a pretensão salarial de Juan. "Podia acontecer o mesmo que ocorreu com o Arouca, que estava no São Paulo, não jogava e aqui foi valorizado. Ele não percebeu isso. Tem 29 anos, o Santos é vitrine, mas ele precisava pensar a médio prazo."