Laureus anuncia os candidatos ao 'Oscar do Esporte'

LONDRES - Foram anunciados nesta quinta-feira os candidatos ao prêmio Laureus, que é considerado o Oscar do Esporte. Nomes como Novak Djokovic, Sebastian Vettel, Lionel Messi, Usain Bolt, Petra Kvitova, Oscar Pistorius, Liu Xiang e Kelly Slater estão entre os indicados nas sete categorias da eleição dos melhores de 2011, cujos vencedores serão conhecidos em cerimônia no dia 6 de fevereiro, em Londres.

Os candidatos de cada categoria foram escolhidos através de votação realizada com jornalistas do mundo inteiro, enquanto os vencedores serão definidos pelo voto dos 47 ex-atletas que fazem parte da academia da fundação Laureus. E, pelos indicados nesta quinta-feira, a disputa promete ser bastante acirrada.

Na eleição do melhor atleta masculino do ano, os seis candidatos tiveram um 2011 incrível. O tenista sérvio Novak Djokovic, por exemplo, foi campeão de três torneios do Grand Slam e virou número 1 do mundo. Já o piloto alemão Sebastian Vettel se tornou o mais jovem bicampeão da história da Fórmula 1. E o também alemão Dirk Nowitzki levou o Dallas Mavericks ao inédito título da NBA.

Mas a disputa não está restrita a Djokovic, Vettel e Nowitzki, que buscam o prêmio inédito. Após ser novamente campeão mundial, o jamaicano Usain Bolt pode ganhar o Laureus pela terceira vez na carreira. Os outros dois candidatos nessa categoria são o ciclista australiano Cadel Evans, dono do título da última Volta da França, e o jogador de futebol argentino Messi, que brilhou com o Barcelona.

Entre a melhor atleta feminina do ano, as candidatas são a queniana Vivian Cheruiyot (atletismo), a checa Petra Kvitova (tênis), a alemã Maria Höfl-Riesch (esqui), a japonesa Homare Sawa (futebol), a norte-americana Carmelita Jeter (atletismo) e a chinesa Yani Tseng (golfe), sendo que a vencedora será inédita.

Dessa vez, dois brasileiros concorrem ao prêmio Laureus: Daniel Dias (natação) e Terezinha Guilhermina (atletismo), que disputam a eleição de melhor atleta paraolímpico do ano - o primeiro já ganhou essa mesma honraria na edição de 2009. Mas eles terão como principal adversário o sul-africano Oscar Pistorius, que é a maior estrela mundial do esporte paraolímpico.

Confira todos os candidatos ao prêmio Laureus:

Melhor Atleta Masculino - Novak Djokovic (SER/tênis), Sebastian Vettel (ALE/Fórmula 1), Lionel Messi (ARG/futebol), Dirk Nowitzki (ALE/basquete), Usain Bolt (JAM/atletismo) e Cadel Evans (AUS/ciclismo)

Melhor Atleta Feminina - Vivian Cheruiyot (QUE/atletismo), Petra Kvitova (RCH/tênis), Maria Höfl-Riesch (ALE/esqui), Homare Sawa (JAP/futebol), Carmelita Jeter (EUA/atletismo) e Yani Tseng (CHN/golfe)

Melhor Atleta Paraolímpico - Daniel Dias (BRA/natação), Terezinha Guilhermina (BRA/atletismo), Oscar Pistorius (AFS/atletismo), Esther Vergeer (HOL/tênis), David Weir (ING/atletismo) e Irek Zaripov (RUS/esqui)

Melhor Atleta de Esportes Radicais - Kelly Slater (EUA/surfe), Jamie Bestwick (ING/bike), Philip Köster (ALE/windsurfe), Carissa Moore (EUA/surfe), Travis Rice (EUA/snowboard) e Shaun White (EUA/snowboard)

Melhor Equipe - Barcelona (ESP/futebol), Dallas Mavericks (EUA/basquete), All Blacks (NZL/rúgbi), Red Bull (AUT/Fórmula 1), seleção japonesa feminina de futebol e seleção inglesa de críquete

Melhor Retorno - Eric Abidal (FRA/futebol), Darren Clarke (IRL/golfe), Sergio Garcia (ESP/golfe), Liu Xiang (CHN/atletismo), Crusaders (NZL/rúgbi) e Queensland Reds (AUS/rúgbi)

Revelação - Yohan Blake (JAM/atletismo), Petra Kvitova (RCH/tênis), Rory McIlroy (IRL/golfe), Li Na (CHN/tênis), Oscar Pistorius (AFS/atletismo) e Mo Farah (ING/atletismo)