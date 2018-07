Laureus oficializa 'Oscar do Esporte' fora do Rio de Janeiro este ano

RIO - A Laureus, fundação que promove a entrega do prêmio que é considerado o "Oscar do Esporte", anunciou oficialmente nesta quarta-feira que a próxima edição da premiação não ocorrerá no Rio neste ano, como estava anteriormente programado para acontecer.

Por meio de um curto comunicado, a entidade informou, sem entrar em detalhes, que os novos planos para a próxima edição do evento serão anunciados "em breve". No ano passado, no dia 11 de março, o Rio foi palco do Prêmio Laureus.

O comunicado divulgado nesta quarta disse que o "Laureus e o Estado do Rio de Janeiro" entraram em acordo para não organizarem a próxima edição do Laureus World Sports Awards em conjunto, sem revelar os motivos que levaram a esta decisão.

Antes de a Laureus confirmar oficialmente o cancelamento do evento no Rio, o Diário Oficial do Estado havia publicado o termo de rescisão amigável de contrato com o "Laureus World Sports Awards". De acordo com nota oficial da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer do Rio, "o documento formaliza o acordo entre as partes, onde o Governo do Estado quitará as parcelas pendentes".

As parcelas em questão são referentes a valor acordado com a Laureus para realização do evento, que ainda não foram pagas pelo governo do Rio, sendo que o evento de 2014 também estava programado para acontecer novamente no mês de março, na capital carioca.

A saída do Prêmio Laureus do Rio foi mais um duro golpe para a cidade, que neste ano verá o Maracanã ser o grande palco da Copa do Mundo de 2014 e luta para organizar com sucesso os Jogos Olímpicos de 2016.