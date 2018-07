Lausanne é eleita sede dos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno de 2020

Apesar dessa ligação com o COI, Lausanne nunca havia recebido uma edição da Olimpíada, seja nas versões de Verão e de Inverno ou nas disputas da Juventude, criadas recentemente pelo comitê. Em 2020, porém, a cidade vai receber a terceira edição dos Jogos de Inverno da Juventude.

Antes disso, porém, Lillehammer, na Noruega, vai sediar os Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno em 2016. A primeira edição do evento aconteceu em 2012, na cidade de Innsbruck, na Áustria.

Os Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno contam no seu programa com sete esportes da Olimpíada de Inverno, e são disputados por atletas com idades entre 15 e 18 anos.