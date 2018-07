Lavillenie e Valerie Adams são os melhores do ano no atletismo

O francês Renaud Lavillenie, do salto com vara, e a neozelandesa Valerie Adams, do arremesso do peso, foram escolhidos pela Federação Internacional de Atletismo (IAAF) como os melhores atletas do ano na modalidade. A premiação foi realizada em Mônaco, sede da IAAF.

Renaud Lavillenie, atual campeão olímpico da prova e vice-campeão mundial, derrubou o recorde mundial do salto com vara, em pista coberta, ao saltar 6,16 m no Meeting de Donetsk, no dia 15 de fevereiro. De forma emblemática, tirou de Sergey Bubka - organizador da competição - uma marca que completaria 21 anos em poucos dias.

Ao ser premiado, Lavillenie mostrou surpresa e nem sequer havia preparado um discurso. "Eu não sou Usain Bolt, que veio aqui tantas vezes", brincou. Nos últimos seis anos, o multicampeão jamaicano foi premiado cinco vezes, perdendo apenas em 2010 para o queniano David Rudisha, recordista mundial dos 800 metros. "Mas estou muito orgulhoso de estar aqui."

Após a IAAF apresentar uma lista de dez nomes para cada naipe, três candidatos foram escolhidos após votação popular. Lavillenie concorria ao prêmio com outro recordista mundial, o queniano Dennis Kimetto, que bateu a marca da maratona em Berlim, no mês de setembro. O catari Mutaz Essa Barshim foi o outro finalista - o atleta do salto em altura ameaçou o recorde mundial de Javier Sotomayor algumas vezes, e agora é o dono da segunda marca da história (2,43 m).

Na premiação feminina, Valerie Adams finalmente foi premiada, após quatro indicações. A neozelandesa é um dos fenômenos do atletismo atual. Tetracampeã mundial e bicampeã olímpica, a arremessadora soma 56 vitórias consecutivas em quatro anos. "Bem, eu vim preparada", brincou a atleta, ao subir no palco, receber a premiação do príncipe Albert, de Mônaco, e do presidente da IAAF, Lamine Diack, e mostrar o papel em que escreveu alguns agradecimentos. Ela dedicou o prêmio ao seu fisioterapeuta, que teve muito trabalho, nesta temporada, para mantê-la "em um só pedaço". Valerie teve uma série de problemas físicos que atrapalharam sua temporada, o que não impediu a permanência de seu domínio.

Valerie concorreu com duas jovens atletas. A etíope Genzebe Dibaba, de 23 anos, bateu dois recordes mundiais em provas indoor, nos 1.500 m e 3.000 metros. A holandesa Dafne Schippers, de 22 anos, combina a rara habilidade de conseguir se destacar no heptatlo (foi bronze no Mundial de Moscou, em 2013) e também em provas individuais. Nesta temporada, dedicou-se mais aos 200 metros e conseguiu terminar o ano como vice-líder do ranking mundial.