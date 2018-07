Lazio supera Juventus em jogo emocionante e conquista Supercopa da Itália

A Lazio venceu a Juventus por 3 a 2 neste domingo, 13, no estádio Olímpico de Roma - em jogo que ganhou contornos dramáticos nos minutos finais - e conquistou o quarto título da Supercopa da Itália em sua história (já havia vencido as edições de 1998, 2000 e 2009). O time romano vencia com tranquilidade até os 39 minutos da segunda etapa - com dois gols de Ciro Immobile -, quando o argentino Paulo Dybala marcou duas vezes e empatou o duelo. Mas, já nos acréscimos, o jovem Murgia fez o gol do título para o clube da capital italiana.

A Juventus - que fez a sexta final seguida na competição e é maior vencedora da Supercopa, com sete troféus - começou a partida com uma verdadeira blitz no campo da Lazio. Nos primeiros minutos, houve uma sequência de lances que deixou os torcedores do time da casa preocupados.

No primeiro deles, aos 3 minutos, o lateral-esquerdo brasileiro Alex Sandro cruzou da esquerda para o colombiano Cuadrado tocar no meio da área para o goleiro Strakosha salvar a Lazio. Em seguida, o argentino Dybala chutou cruzado para outra boa defesa do goleiro albanês. Logo depois, Higuaín arriscou de fora da área para exigir outra ótima intervenção do goleiro da Lazio.

Mas após esse começo arrasador da Juventus, o jogo ficou equilibrado. E a Lazio teve a grande oportunidade de abrir o placar, aos 30 minutos, em um pênalti cometido por Buffon sobre Immobile. O próprio atacante bateu firme - apesar do veterano goleiro ter acertado o canto da cobrança - e fez o primeiro da decisão: 1 a 0. Em seguida, Buffon fez ótima defesa e impediu que a Lazio ampliasse o placar ainda na primeira etapa.

No segundo tempo, a Lazio voltou do vestiário determinada e ampliou o resultado rapidamente, mais uma vez com Immobile, que aproveitou um cruzamento vindo da direita e tocou de cabeça para o gol: 2 a 0. Com a vantagem, a equipe romana passou a controlar a partida e praticamente não sofria mais lances de perigo em sua área.

Nos minutos finais, quando todos imaginavam que o jogo se encaminhava para um final sem emoções, a Juventus renasceu. Aos 39 minutos, Dybala reascendeu as chances do clube alvinegro com uma bela cobrança de falta: 2 a 1. Aos 44, o árbitro da partida marcou pênalti sobre o brasileiro Alex Sandro. Dybala bateu e empatou a partida.

Em nova reviravolta, pois já se esperava que decisão iria para a prorrogação, o belga Jordan Lukaku fez grande jogada pela esquerda e tocou para o atacante Murgia, de 21 anos, vindo das categorias de base da Lazio. O jovem completou o cruzamento e fez o gol que deu o título ao clube romano: 3 a 2.

Agora, Lazio e Juventus voltam a campo no próximo fim de semana para a estreia de ambos no Campeonato Italiano. A Juventus, hexacampeã italiana, abrirá a competição no sábado, em Turim, diante do Cagliari. Já a Lazio terá pela frente - também em casa - o Spal, equipe da cidade de Ferrara, no norte do país, que ascendeu da segunda divisão na temporada passada.